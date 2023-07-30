Уникальная операция. В ВСУ раскрыли детали освобождения Старомайорского

Он объяснил, что украинские воины освободили Старомайорское в условиях тотального минирования. По его словам, операция была уникальной.

"Когда наши штурмовики перешли за середину села Старомайорское, на южную окраину, то столкнулись с тотальным минированием. Россияне заминировали все что только возможно, даже наши специалисты из ССО были озадачены, у наших инженеров было много работы, а саперы прибегали к разным ухищрениям при разминировании" , - сказал Шершень.

Как рассказал спикер, было много ловушек, которые оставили оккупанты. Штурмовики продвигались со специальными орудиями, чтобы снимать вражеские растяжки, а затем совершали подрыв.

"Если лепесток (мину, - ред.) находили, то длинной палкой надо было по нему бить, чтобы лепесток взорвался. Как правило, противопехотные мины не трогают, их только отмечают, потому что под ними могут быть дополнительные гранаты", - рассказал он.

Шершень отметил, что украинские инженеры не смогли эвакуировать трофейную технику из Старомайорского из-за минных полей.

"Есть такие так называемые "минные шлагбаумы" - перекрытие пути в виде минирования, объехать их невозможно, потому что глубокие, широкие воронки от авиабомб. К тому же грунтовые дороги размякли после дождей... В общем ситуация контролируемая, село несколько обстреливается артиллерии и минометами", - заявил он.

Освобождение Старомайорского

На этой неделе Силы обороны Украины сообщили об успехах в районе Старомайорского Донецкой области. Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наши воины освободили населенный пункт. Там продолжается чистка.

Всего на Бердянском направлении нашим военным уже удалось освободить 8 населенных пунктов.

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