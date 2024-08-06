Унификация грузовых тарифов УЗ увеличит давление на граждан и бизнес, - эксперт

Гармонизация грузовых тарифов, инициированная "Укрзализныцей", увеличит давление на граждан и бизнес, которые и так страдают от постоянного повышения тарифов. В то же время это не решит проблемы в УЗ, главными из которых является неэффективное использование средств и ведение операционной деятельности.

Об этом заявил директор GMK Center Станислав Зинченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Мы знаем от многих экспертов, что у "Укрзализныци" есть постоянная проблема неэффективности использования средств и неэффективности операционной деятельности. Да, война влияет на всех. Но объемы перевозки сейчас вышли до уровня довоенных", - говорит эксперт.

Он также напомнил, что "Укрзализныця" получает достаточное количество фондов на инфраструктурные проекты от Европейского Союза. Только недавно было анонсировано, что компания получит 43 млн. евро на проекты развития евроколеи в рамках программы "Механизм сочетания Европы".

"То есть раньше "Укрзализныця" говорила, что ей нужны новые поступления от увеличения тарифы, чтобы инвестировать. Но сейчас мы видим, что инвестиционные программы можно полностью или частично закрыть кредитами или помощью от ЕС. И зачем тогда поднимать тарифы - я не понимаю. Никаких экономических обоснований никто не слышал", - подчеркнул Зинченко.

Он также акцентировал, что в настоящее время украинцев и бизнес ждет очередное повышение налогов, что окажет негативное влияние на экономическую ситуацию и может привести к стагнации в основных отраслях.

"С одной стороны государственные монополии, а с другой стороны, государство увеличивают тарифную и налоговую нагрузку на граждан и все виды бизнеса. Но ЕС четко сигнализирует о том, чтобы Украина вступала в Европу с работающей экономикой, а не страной, которую нужно дотировать, как страны Прибалтики. И потому мне непонятно, почему правительство Украины сейчас увеличивает нагрузку на бизнес и граждан, чудом выживших за эти 2,5 года", – говорит Зинченко.

Он выразил убеждение, что УЗ должен принимать другие решения, в частности - привлекать иностранные средства и оптимизировать расходы вместо введения чисто административных решений, ухудшающих экономическое состояние.

"Если "Укрзализныця" нуждается в средствах, то почему с сентября 2023 года, она не продает лом на 1 млрд грн, который просто лежит на складах? Эта гармонизация тарифов - это просто увеличение общего давления на малый, средний и крупный бизнес. И это повышение очень негативно отразится на экономическом будущем Украины, в том числе в Евросоюзе", - резюмировал эксперт.

Как известно, за первое полугодие "Укрзализныця" получила 3,1 млрд грн прибыли. Также компания показывает рост объемов перевозок за отчетный период на 27%. Но, несмотря на доходы, на конец года в УЗ прогнозирует ущерб в размере 2,7 млрд грн. На что будут потрачены 5,8 млрд. грн., которые компания получит за год работы, руководство не говорит.

Ранее генеральный директор транспортно-экспедиторской компании "Вертикаль" Олег Бурлаченко заявил, что для поддержки украинских производителей "Укрзализныця" должна снижать тарифы на перевозку.