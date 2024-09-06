"Унификация" тарифов на грузовые перевозки УЗ не имеет экономического обоснования, - эксперт

Тарифы на грузовые перевозки "Укрзализныци" рекордно выросли в течение 21-22 лет, до сих пор остаются для компании рентабельными. Поэтому желание руководства повысить их в очередной раз не является экономически обоснованным, и приведет к потерям экспортно-ориентированных отраслей украинской экономики.

"Украинская экономика, в частности ее экспортно-ориентированные отрасли, испытала значительное давление после серии повышений грузовых тарифов в 2021-2022 годах. Это привело к рекордному увеличению стоимости перевозок: тарифы на транспортировку угля, руды и известняка выросли на +140%, зерна - на +96%, металла – на +70%, а пустых вагонов из-под угля – на 158%.

Он подчеркнул, что убыточность перевозки отдельных грузов ГМК, о которой часто говорит руководство – это откровенная манипуляция со стороны менеджмента, направленная на дальнейшее покрытие неэффективности монополиста за счет грузовладельцев.

"Каждый вид груза имеет для УЗ свою специфику. Мы отправляем груз от точки производства в порт или границу напрямую, и фактическая себестоимость перевозки наших грузов меньше, чем в большинстве других отраслей. Таким образом унификация тарифов не соответствует здравому смыслу. Возьмем два груза, которые больше всего любит сравнивать менеджмент "Укрзализныци" - зерно и руду", - отметил эксперт.

По его словам, для перевозки руды по Украине и на экспорт используется около 25 железнодорожных станций и 3 тысяч км магистральных железнодорожных путей. Для перевозки зерна – 15 тысяч км железнодорожных путей (в 5 раз больше) и примерно 500 железнодорожных станций (в 20 раз больше!). Соответственно, и расходы на обслуживание инфраструктуры для этих грузов будут разными.

Глава ФМУ отметил, что вся "убыточность" грузов появляется из-за постоянного и стремительного роста расходов УЗ, большинство из которых не имеют никакого отношения к перевозке того или иного груза, и отсутствия нормального управленческого учета.

"За 30 лет не проведены никакие мероприятия по реформированию УЗ, даже не создана нормальная вагонная компания. Поэтому убыточность вагонного бизнеса УЗ ложится на всех грузовладельцев, которые даже не пользуются вагонами компании. Все расходы руководство бросает в один котел (грузовые, пассажирские перевозки, содержание путей и вокзалов, грузовых дворов, ремонты пассажирских вагонов, содержание малодеятельных станций, избыточных вагонных и локомотивных депо, административные расходы и т.д.) А затем финансисты УЗ "размазывают" указанные расходы на все грузы", - пояснил Биленький.