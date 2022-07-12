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Знищений ЗСУ російський склад з боєприпасами у Новій Каховці детонує досі, - Хлань

Фото: знищений ЗСУ російський склад з боєприпасами в Новій Каховці детонує досі (t.me)
Автор: Валерія Поліщук

У Новій Каховці російський склад з боєприпасами, який напередодні знищили Збройні сили України, досі детонує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення екс-радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя в Facebook.

"Ворожа пропаганда після вибуху на російських складах у Новій Каховці всю ніч фантазувала, куди це потрапили ЗСУ. Брешуть і не можуть визначитися у своїй брехні", - заявив він.

За його словами, російські ЗМІ пишуть, що ЗСУ потрапили в ГЕС, то в лікарню і житлові будинки, то в центр російської гуманітарної допомоги.

"Найбільше мене повеселило, що було потрапляння в склади належних мені селітри. Не знаю, що вони хотіли цим сказати. Що я винен у вибуху? На жаль, не я, але від мене щирі вітання хлопцям в ЗСУ, які потрапили в ці склади", - написав Хлань.

Нагадаємо, українські військові знищили склад боєприпасів росіян у Новій Каховці Херсонської області. Поруч зі складом боєприпасів знаходилося понад 40 бензовозів з паливом.

Крім цього, 10 липня українські військові знищили пункт управління Росгвардії під Херсоном, а також чотири склади з боєприпасами в різних районах області.

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Херсонская областьНовая КаховкаВійна Росії проти України