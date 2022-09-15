Знищений десант та бунт "мобілізованих": в Луганській ОВА розповіли про ситуацію в області

Окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Луганської області почала поширювати пропагандистські сюжети на тлі успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській області. Стверджує, що нібито "ситуація під контролем".

"Водночас у Луганську родини мобілізованих влаштували мітинг під стінами військової частини через те, що тих, хто днями ледве живим втік з-під Балаклії, хотіли одразу відправити на інші позиції в так званій "ДНР". Протестувальників підтримали родичі, які приїхали під стіни будівлі", - додає пресслужба.

Також протягом минулої доби українська авіація завдала 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Було підтверджено ураження зосередження ворога в шести районах, двох взводних опорних пунктів та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів.

"На Бахмутському напрямку знищено значну кількість військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії Збройних сил Росії", - додає Луганська ОВА.

Тим часом наші воїни продовжують успішно відбивати атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка.

"Також військові підрозділи ворога жаліються, що через порушення логістичного забезпечення мають проблеми з нестачею окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та артилерії", - пише Луганська ОВА.

Однак, проблеми з логістикою не заважають окупантам продовжувати обстріли інфраструктури міст із танків, мінометів та артилерії, зокрема: