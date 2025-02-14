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Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп

Условия завершения войны в Украине будут иметь влияние на безопасность Европы, - Штайнмайер

Фото: президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ()
Автор: Карина Левицкая

Условия на которых закончится война в Украине повлияет на безопасность Европы и США. Любой сценарий требует дальнейшей поддержки Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера во время Мюнхенской конференции.

"Общая сила - это именно то, что сейчас важно для Украины. Президент Трамп поговорил по телефону с Путиным и Зеленским. Я уверен, что возможные пути окончания войны так же будут в центре обсуждений здесь в Мюнхене на конференции в кулуарах и здесь в основном зале", - подчеркнул президент

Он отметил, что в этот момент все хотят, чтобы эта война закончилась.

"То, как эта война закончится - будет иметь долгосрочное влияние на наш порядок безопасности и на положение Европы и Америки в мире. Я убежден, что просто заключить соглашение и уйти ослабит всех нас: Украину, Европу, США. Именно поэтому любой из сценариев, будь то до или после окончания военных действий, требует нашей общей силы и мощи сдерживания", - подчеркнул Штайнмайер.

По его словам, поэтому, при любом сценарии поддержка Украины должна продолжаться.

Завершение войны в Украине

Напомним, что ранее сегодня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на то, что Украине и в дальнейшем необходимы гарантии безопасности от Соединенных Штатов Америки, страна готова к миротворцам из Европы.

Заметим, что по данным СМИ, размещение в Украине европейских миротворцев должно стать центральным вопросом для обсуждений на Мюнхенской конференции.

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