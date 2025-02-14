Условия завершения войны в Украине будут иметь влияние на безопасность Европы, - Штайнмайер

"Общая сила - это именно то, что сейчас важно для Украины. Президент Трамп поговорил по телефону с Путиным и Зеленским. Я уверен, что возможные пути окончания войны так же будут в центре обсуждений здесь в Мюнхене на конференции в кулуарах и здесь в основном зале", - подчеркнул президент

Он отметил, что в этот момент все хотят, чтобы эта война закончилась.

"То, как эта война закончится - будет иметь долгосрочное влияние на наш порядок безопасности и на положение Европы и Америки в мире. Я убежден, что просто заключить соглашение и уйти ослабит всех нас: Украину, Европу, США. Именно поэтому любой из сценариев, будь то до или после окончания военных действий, требует нашей общей силы и мощи сдерживания", - подчеркнул Штайнмайер.

По его словам, поэтому, при любом сценарии поддержка Украины должна продолжаться.