Условия мира от Путина? У Зеленского объяснили, что на самом деле задумала РФ

По его мнению, подобные заявления Путина являются свидетельством "неадекватности" российского руководства.

Он также отметил, что никакие инсайдерские сообщения или якобы утечки о переговорах не имеют под собой реальной почвы. Такие информационные вбросы являются технологией, которой Кремль пользуется для тестирования реакции Запада и снижения радикальности в его подходах к России.

"Они хотят за счет этих вбросов сказать: ну мы же готовы там на определенные компромиссы, давайте вы будете менее радикальны. И это опять же совершенно очевидная технология, достаточно примитивная, которой Россия постоянно пользуется", - говорит Подоляк.

Он считает, что для Москвы продолжение войны менее затратно, чем ее прекращение. Именно поэтому, по его словам, Россия заинтересована в затягивании конфликта - как с политической, так и с финансовой и репутационной точки зрения.

"Для нее главная задача - пессимизация настроений среди наших партнеров. Чтобы они не готовы были к радикальным действиям, санкционным действиям, или там милитаристским действиям и так далее. Чтобы Трамп вернулся к мягкой дипломатии по отношению к РФ и лично к Путину и так далее. Поэтому они и делают такие вбросы", - сказал Подоляк.

Он также обратил внимание на постоянные нарративы, которые звучат из уст российского руководства - Лаврова, Пескова и самого Путина. По словам Подоляка, Кремль последовательно продвигает идеи лишения Украины территорий, суверенитета, субъектности и права на собственную внешнюю политику.

Среди главных целей России советник назвал полное уничтожение украинского военного потенциала, запрет участия в любых альянсах, отказ от западного вооружения и даже сворачивание собственного военного производства.

"Главное - чтобы Россия могла в любой момент прийти к вам домой и вырезать всех, депортировать или чтобы украинцы постепенно исчезали без вести", - подытожил Подоляк.