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Условия для членства Украины в НАТО неизвестны, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Пока нет ясности относительно условий будущего членства Украины в НАТО. Какие они и кем должны быть сформулированы - неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью Радио Свобода.

"Неизвестно. Нет. Вот в этом и проблема. То есть когда будут выполнены условия? Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они?", - сказал Кулеба.

По его словам, у Украины и НАТО разные позиции по членству.

"Еще раз наша позиция: существуют все условия для того, чтобы пригласить Украину стать членом НАТО. То есть здесь у нас вообще принципиально разные позиции. Их позиция - что есть какие-то условия, которые нужно выполнить. Будем работать с союзниками для того, чтобы оно все не замерло на месте, а мы двигались вперед", - подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что наиболее консервативно настроенными по поводу будущего членства Украины в НАТО были США и Германия. В то же время, по его словам, не все столь однозначно.

"Зная много нюансов из того, что происходило за кулисами, могу сказать, что США сыграли важную, решающую роль в том, чтобы слово "приглашение" вообще появилось в тексте. Не в той удовлетворяющей нас формулировке, но в принципе. И Германия тоже, в конце концов, не сопротивлялась. Поэтому мир немного сложнее, чем просто черное и белое", - добавил глава МИД.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, 11 июля в Вильнюсе стартовал саммит НАТО, который продлится два дня. Во время него союзники поддержали вступление Украины в Альянс без выполнения плана действий по членству.

Как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, теперь путь Украины в НАТО будет состоять из одного шага, а не двух.

Также страны НАТО пообещали пригласить нашу страну в НАТО, если она выполнит ряд условий.

Детальнее о том, что такое ПДЧ и почему отмена его выполнения важна для Украины, - читайте в материале РБК-Украина.

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НАТОДмитрий Кулеба