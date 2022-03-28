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Якщо не вміють йти за людьми, ми їх навчимо, - Зеленський про переговори із західними політиками

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Понеділок 28 березня 2022 00:51
Якщо не вміють йти за людьми, ми їх навчимо, - Зеленський про переговори із західними політиками Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський розповів, що попереду тиждень насичених переговорів із західними політиками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

Президент зазначив, що в неділю, 27 березня, у багатьох містах Європи пройшли мітинги на підтримку України, і західні політики вже не удадуть, начебто вони не чують Україну.

"Продовжу звертатися до парламентарів інших країн. Тиждень планується бути дуже насиченим з дипломатичної точки зору. Тому нікому не вдасться заховати український інтерес десь у політичних кабінетах чи бюрократичних лазівках", - заявив глава держави.

Він також зазначив, що нікому не дасть забути про Маріуполь та інші українські міста, які російські військові просто знищують.

"Все більше людей у світі на боці України, на боці добра в цій битві зі злом. Якщо політики не вміють йти за людьми, ми їх навчимо. Це основа демократії", - підкреслив президент.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що без достатньої кількості танків і літаків неможливо звільнити Маріуполь, який знаходиться у блокаді.

Раніше Зеленський закликав до реформи механізмів ООН для забезпечення безпеки країн.

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