Если не умеют идти за людьми, мы их научим, - Зеленский о переговорах с западными политиками

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

Президент отметил, что в воскресенье, 27 марта, во многих городах Европы прошли митинги в поддержку Украины, и западные политики уже не сделают вид, вроде бы они не слышат Украину.

"Продолжу обращаться к парламентариям других стран. Неделя планируется быть очень насыщенной с дипломатической точки зрения. Поэтому никому не удастся спрятать украинский интерес где-то в политических кабинетах или бюрократических лазейках", - заявил глава государства.

Он также отметил, что никому не даст забыть о Мариуполе и других украинских городах, которые российские военные просто уничтожают.

"Все больше людей в мире на стороне Украины, на стороне добра в этой битве со злом. Если политики не умеют идти за людьми, мы их научим. Это основа демократии", - подчеркнул президент.