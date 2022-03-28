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Если не умеют идти за людьми, мы их научим, - Зеленский о переговорах с западными политиками

Новина українською →
Понедельник 28 марта 2022 00:51
Если не умеют идти за людьми, мы их научим, - Зеленский о переговорах с западными политиками Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что впереди неделя насыщенных переговоров с западными политиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

Президент отметил, что в воскресенье, 27 марта, во многих городах Европы прошли митинги в поддержку Украины, и западные политики уже не сделают вид, вроде бы они не слышат Украину.

"Продолжу обращаться к парламентариям других стран. Неделя планируется быть очень насыщенной с дипломатической точки зрения. Поэтому никому не удастся спрятать украинский интерес где-то в политических кабинетах или бюрократических лазейках", - заявил глава государства.

Он также отметил, что никому не даст забыть о Мариуполе и других украинских городах, которые российские военные просто уничтожают.

"Все больше людей в мире на стороне Украины, на стороне добра в этой битве со злом. Если политики не умеют идти за людьми, мы их научим. Это основа демократии", - подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский заявил, что без достаточного количества танков и самолетов невозможно освободить Мариуполь, который находится в блокаде.

Ранее Зеленский призвал к реформе механизмов ООН для обеспечения безопасности стран.

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