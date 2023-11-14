Умеров обратился к министрам обороны стран ЕС: напомнил об ускорении поставок оружия

В ходе своего выступления министр поблагодарил партнеров за систематическую поддержку Украины в войне с Россией.

Он рассказал коллегам, что на днях был на пункте управления дивизиона противовоздушных сил. И на корпус пункта нанесли 192 отметки - это 192 воздушных цели, которые нашим воинам удалось сбить благодаря военной помощи стран Запада.

"Продолжение и ускорение предоставления военно-технической помощи нашими партнерами позволяет нам планировать и осуществлять не только оборону, но и наступление. Мы будем драться, пока не выйдем на международно признанные границы Украины", - заверил глава Минобороны.

Призыв об усилении военной помощи Украине

Напомним, вчера, 13 ноября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании Совета министров иностранных дел стран Евросоюза.

Украинский чиновник призвал коллег увеличить военную помощь Украине. В частности, это касается поставок боевой авиации, артиллерии, реактивных систем залпового огня, бронированных машин, танков, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, радаров, дронов, дальнобойных ракет и не только.