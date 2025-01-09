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Умеров встретился с коллегой из Италии: попросил ракеты к ПВО и БТРы

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Украины Рустем Умеров на полях "Рамштайн" провел встречу со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто. Обсудили поставки ракет для систем ПВО, а также БТРов и БМП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны Украины.

"Провел двустороннюю встречу с нашим другом, министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Поблагодарил Италию за постоянную поддержку Украины и недавно объявленный новый пакет помощи. Мы рассчитываем на оперативную доставку этой помощи нашим военным", - рассказал Умеров.

По его словам, ключевым вопросом встречи были ракеты для систем ПВО, которые Италия может предоставить Украине.

Также обсудили перспективу совместного производства систем противовоздушной обороны и ракет к ним. Это, по словам Умерова, позволит создать долгосрочные решения для обеспечения потребностей обеих стран.

"Отдельно отметил важность передачи итальянских БТР и БМП. Италия играет ключевую роль в Коалиции бронетанковой техники, и мы благодарны за это", - добавил украинский министр.

Он подчеркнул, что Украина открыта к новым форматам сотрудничества с ведущими итальянскими оборонными компаниями.

"Договорились продолжить диалог в этом направлении в ближайшее время с конкретными предложениями. Встречи с господином Крозетто всегда продуктивны. Искренне благодарен итальянским друзьям за их решимость и поддержку", - добавил Умеров.

 

Помощь Украине от Италии

Отметим, Италия активно помогает Украине с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Недавно правительство Италии поддержало продолжение поставок оружия Украине.

Также 16 декабря стало известно, что правительство Италии одобрило уже 10-й пакет военной помощи Украине. Однако конкретный список вооружений, которые Италия предоставит Украине в рамках нового пакета помощи, остается конфиденциальным.

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