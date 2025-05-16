Умеров о встрече Зеленского с Путиным: наш следующий шаг

Глава Минобороны напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский ожидал, что переговоры с Россией в Стамбуле пройдут на высоком уровне.

"Тут, думаю, следующий шаг - должна быть организована встреча на уровне лидеров, и это будет наш следующий шаг", - подчеркнул он.

В свою очередь первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица подчеркнул, что очень сложный день "завершается очень хорошо".

"Предварительный успех сегодняшних переговоров еще надо будет консолидировать, что означает, что давление на РФ должно продолжаться, нам не надо расслабляться", - добавил он.

Кислица объяснил, что есть много вопросов, которые могут быть решены только на уровне лидеров двух стран.

"С учетом сложности этих вопросов и природы РФ, где практически любой вопрос может быть решен только президентом Путиным, мы надеемся, что саммит пройдет как можно скорее", - уточнил заместитель главы МИД.

Он также рассказал, что обмен пленными в формате "1000 на 1000" - это отличная новость для тысячи семей в Украине.