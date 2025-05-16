RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Умеров о встрече Зеленского с Путиным: наш следующий шаг

Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина хочет организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Это будет следующим шагом на переговорах с РФ.

Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров заявил журналистам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Глава Минобороны напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский ожидал, что  переговоры с Россией в Стамбуле пройдут на высоком уровне.

"Тут, думаю, следующий шаг - должна быть организована встреча на уровне лидеров, и это будет наш следующий шаг", - подчеркнул он. 

В свою очередь первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица подчеркнул, что очень сложный день "завершается очень хорошо". 

"Предварительный успех сегодняшних переговоров еще надо будет консолидировать, что означает, что давление на РФ должно продолжаться, нам не надо расслабляться", - добавил он. 

Кислица объяснил, что есть много вопросов, которые могут быть решены только на уровне лидеров двух стран. 

"С учетом сложности этих вопросов и природы РФ, где практически любой вопрос может быть решен только президентом Путиным, мы надеемся, что саммит пройдет как можно скорее", - уточнил заместитель главы МИД. 

Он также рассказал, что обмен пленными в формате "1000 на 1000" - это отличная новость для тысячи семей в Украине. 

Встреча Зеленского и Путина

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе предлагал российскому диктатору Владимиру Путину провести встречу. Но глава Кремля не захотел такого диалога.

В итоге между Украиной и Россией прошли технические переговоры. Решение о прекращении огня между двумя странами как минимум на 30 дней не было принято из-за позиции Москвы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссийская ФедерацияВойна в Украине