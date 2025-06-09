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Умеров заявил о работе над обменом телами с Россией "6000 на 6000"

Иллюстративное фото: Украина и Россия готовят большой обмен телами погибших солдат (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина работает над обменом телами погибших солдат с Россией в формате "6000 на 6000". Такой процесс предусмотрен договоренностями между двумя странами.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Telegram.

Министр напомнил, что сегодня прошел первый этап масштабного обмена пленными с Россией, в рамках которого домой вернули молодых парней в возрасте до 25 лет. 

По словам Умерова, договоренности в Стамбуле предусматривают поэтапное возвращение отдельных категорий военнопленных:

  • тяжелораненых;
  • военных с серьезными болезнями;
  • молодых военнослужащих до 25 лет. 

Глава Минобороны обратил внимание, что процесс обмена продолжится в ближайшие дни.

"Также продолжается очень чувствительная и болезненная работа над масштабной репатриацией тел погибших воинов. Речь идет о возвращении "на щите" более 6000 украинских защитников, отдавших жизнь за свободу Украины. Этот процесс также предусмотрен договоренностями", - рассказал он. 

Умеров отметил, что Украина каждый день работает над тем, чтобы формула обмена "всех на всех" стала реальностью. 

Обмен "6000 на 6000"

Напомним, Украина и Россия договорились об обмене телами погибших солдат в формате "6000 на 6000" во время второго раунда переговоров в Стамбуле.

На прошлой неделе глава комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что такой обмен уже якобы начался и Россия отдала Украине 503 тела, а Украина России - 42.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными подчеркнули, что такой вброс является фейковым.

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