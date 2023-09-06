Умеров вместо Резникова. Как искали нового министра обороны и чего от него ждут

Многомесячная история с заменой главы министерства обороны наконец-то закончилась. Верховная рада 327 голосами отправила Алексея Резникова в отставку. Значительная часть сессионного зала провела его аплодисментами, но некоторые потом признавались РБК-Украина: вопросы к уже бывшему министру оставались, прежде всего, связанные с сомнительными закупками для потребностей армии.

РБК-Украина уже писало о причинах ухода Резникова и о том, что главная проблема с этой ротацией (как и с большинством других кадровых рокировок) – отсутствие подходящего преемника.

– Как вы понимаете, очередь в министерство не стояла. А те, кто сами хотели туда попасть, по разным причинам не подходили, – сказал собеседник издания в "Слуге народа".

После того, как еще зимой отпал вариант с переводом в Минобороны начальника ГУР Кирилла Буданова, уже летний кастинг на пост министра длился несколько недель. По разным причинам не удалось провести внутриправительственные перестановки, переведя на Минобороны либо главу Минстратпрома Александра Камышина, либо вице-премьера, отвечающего за восстановление Украины, Александра Кубракова.

– В тему с назначением военных (в частности, первого зама Резникова, генерала Павлюка) в конечном счете решили не заходить. Во-первых, для этого надо менять закон, во вторых, это было бы вразрез с принципами НАТО. Потому искали-искали, и наконец-то нашли, – говорит собеседник во власти.

Пост Резникова сегодня должен занять уже экс-руководитель Фонда госимущества Рустем Умеров. Его кандидатура действительно нигде не фигурировала вплоть до конца августа. Что примечательно, вразрез с кадровой политикой последних четырех лет, Умеров попал во власть не в команде "Слуги народа" – депутатом ВР он стал по спискам партии "Голос".

Тем не менее, еще до назначения главой ФГИ (ровно год назад, в сентябре 2022-го), Умеров начал довольно плотно сотрудничать с властью, особенно с началом полномасштабного российского вторжения. В частности, участвовал в переговорах с РФ и большом обмене пленными осенью прошлого года.

Собеседники РБК-Украина оценивали его кандидатуру как возможного министра обороны вполне позитивно. "Я знаю Рустема лично, он хороший переговорщик, у него свободный английский и турецкий, есть хорошие связи с Турцией, саудитами, он играл роль в обменах, уже сделал многое для Минобороны, о чем открыто не говорят. Очень стрессоустойчивый, ценностный, хороший управленец", – в разговоре с изданием охарактеризовала будущего министра замглавы фракции СН Евгения Кравчук.

Верховная рада в первый день осенней сессии (фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine)

На пользу Умерову, безусловно, сыграет и его крымскотатарское происхождение плюс опыт правовой защиты коренного народа Крыма. В условиях, когда деоккупация полуострова из чисто теоретической перспективы стала рассматриваться как вполне реалистичный сценарий, иметь на этом посту крымского татарина – однозначно плюс.

Очевидно, еще больший плюс для Умерова, особенно в украинских политических реалиях – хорошие отношения с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Еще при назначении Умерова на пост главы ФГИ много говорилось о том, что он является ставленником главы ОП. Впрочем, с учетом того, насколько тесно Минобороны и Банковая должны сотрудничать в вопросе поставок западных вооружений в Украину, это можно отнести и к объективным плюсам.

Примечательно, что публичную поддержку Умерова оказывает и условное "аннтикоррупционно-активистское" сообщество, которое обычно находится в латентной оппозиции к Банковой. И многие из тех, кто яростно критиковал Резникова в последние недели, сейчас столь же активно продвигают на его место Умерова. Хорошие отношения с ними у Умерова сложились еще до попадания в "Голос", который часто называли "партией активистов".

– Надеюсь, его не так сильно будут в Фейсбуке терзать, как Резникова. Может, даже больше ста дней на должности дадут, – говорит собеседник в президентской команде.

Умеров также может похвастать хорошими отношениями и контактами одновременно с арабо-мусульманским миром и с американцами. Для последних министр обороны, как обязательный участник всех "рамштайновских" переговоров и не только, – один из ключевых контактов во всей украинской власти.

При этом сказать, что американцы сами продвигали ротацию в Минобороны, тоже некорректно. По словам информированных собеседников издания, обычно используется куда более мягкая риторика: дескать, это ваше дело, кого куда назначать, безусловно, но вот эти все коррупционные истории создают нехорошую атмосферу, в которой "нам будет сложнее вам помогать".

То, что Умеров, будучи на посту главы ФГИ, активно занимался вопросами, не имеющими никакого отношения к управлению госимуществом, вроде оружия и обменов пленных, – еще и яркий пример "проектного подхода", который очень любят на Банковой: если в самом высоком кабинете считают, что некий человек лучше других справится с определенной задачей, ему ее и поручат. И неважно, какую формальную должность в какой структуре власти он занимает. Иногда такой подход приносит хорошие результаты, иногда – приводит к хаосу и путанице в том, кто за что отвечает.

Помимо очевидной задачи – дальше обеспечивать получение Украиной современного западного оружия – Умерову предстоит и навести порядок в госзакупках, которые стали больным местом его предшественника. В первую очередь, запустить в ближайшее время Агентство ресурсного обеспечения армии, которое должно забрать у самого министерства все тыловые закупки.

По информации издания, Умеров, среди прочего, намерен и поменять некоторых своих заместителей. Их излишнюю ориентированность на Банковую многие собеседники РБК-Украина называли одной из ключевых проблем при Резникове. Впрочем, насколько это реальная задача – вопрос открытый. А без своей команды замов эффективно управлять министерством невозможно.

Сам Резников, по последним данным, останется в команде власти и может перейти на должность посла Украины в Великобритании, которая вакантна уже полтора месяца – недопустимо долгий срок для одного из ключевых партнеров Украины.