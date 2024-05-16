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Умеров в Турции обсудил безопасность в Черном море и "зерновое соглашение"

Анкара, Четверг 16 мая 2024 14:23
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Умеров в Турции обсудил безопасность в Черном море и "зерновое соглашение" Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Украины Рустем Умеров посетил Турцию. В Анкаре он обсудил безопасность в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cumhuriyet.

Спикер Министерства обороны Турции отметил, что Умеров провел встречи с представителями турецкого ведомства.

Как сообщил спикер, во время встречи представители Турции заявили о поддержке независимости и территориальной целостности Украины. Также была обсуждена безопасность в Черном море.

"Мы будем продолжать бескомпромиссно выполнять ее (Конвенцию Монтре, - ред.) и выразили наши усилия по возобновлению Черноморской зерновой инициативы", - заявил спикер.

Отношение Турции к войне в Украине

Следует отметить, что Турция заявляет о нейтралитете в войне России против Украины. В первые недели полномасштабной войны в Стамбуле проходили переговоры РФ и Украины. Но они не принесли результатов. Также Анкара участвовала в создании "зернового коридора".

Недавно глава МИД Турции заявил, что следует искать "альтернативные пути" для окончания войны в Украине.

При этом Турция усиливает экономическое сотрудничество с Россией. Издание Politico раскрыло схему, как Анкара помогает России продавать нефть в ЕС.

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Турция Рустем Умеров Зерновой коридор
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