Умеров надеется на сохранение формата "Рамштайн" во время президентства Трампа

Министр обороны Рустем Умеров подчеркнул важность для Украины продолжения работы формата "Рамштайн". Он также надеется на сохранение поддержки США при администрации Дональда Трампа.

Об этом Умеров заявил на ежегодном общем собрании Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина" .

Умеров рассказал о сегодняшнем телефонном разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином.

"Для нас очень важный формат "Рамштайна". Он проводится ежемесячно онлайн/офлайн. Мы хотим, чтобы он продолжался. Мы с ним это обсуждали. Мы обратились к ним, чтобы они это обсудили и с новым министром обороны. Я также пришлю письмо, что для нас это важно", - отметил глава Минобороны.

По его словам, разговоры, которые были у президента Украины Владимира Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом, прошли хорошо.

Министр подчеркнул важность принципа "Peace through strength", ("Мир через силу") который должен оставаться ключевым.

"Чтобы быть сильными - нужно продолжить поддержку. Мы видим, что сейчас подготовим. Также мы ознакомили и президента Трампа с нашим Планом победы. Поэтому надеюсь, что будет продолжение поддержки", - отметил Умеров.