Умеров рассказал министрам обороны ЕС, в чем больше всего нуждается Украина

Сейчас Украина больше всего нуждается в поддержке и усилении. В частности, страна нуждается в помощи в нескольких ключевых направлениях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Рустема Умерова.
"Сегодня обратился к участникам заседания министров обороны стран Европейского Союза, которое проходит в Варшаве в рамках председательства Польши в Совете ЕС", - рассказал он.
По словам министра, сейчас, как никогда ранее, необходимо совместно укреплять Украину, усиливать давление на Россию и координировать действия в сфере безопасности.
"Мы имеем четкий план действий, направленный на принуждение России к реальным переговорам", - отметил Умеров.
Вместе с союзниками сосредоточены на трех ключевых целях:
Министр также отметил, что больше оружия для Украины означает более короткий путь к миру. Поэтому Украине нужна поддержка в ключевых направлениях:
"Отдельное внимание уделил вопросам оборонной промышленности. Усиление возможностей украинского ВПК - это вклад в безопасность не только Украины, но и всего европейского пространства", - добавил министр.
По его словам, Украина открыта к совместным проектам - как по "датской модели", так и в других форматах, Украина также готова инвестировать в оборонную промышленность стран ЕС.
"Наша стратегическая цель - полная интеграция украинской промышленной базы в европейскую оборонную экосистему. Расширение военной помощи и развитие совместного производства - это путь к справедливому и длительному миру в Украине и на всем континенте", - резюмировал Умеров.
Страны ЕС помогают Украине в борьбе с агрессией РФ с начала вторжения.
В частности, на следующей неделе, в понедельник, 7 апреля, глава Министерства обороны Эстонии прибудет в Киев, чтобы подтвердить поддержку Украине.
При этом как ранее отмечал интервью РБК-Украина министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, вряд ли Европа сможет полностью заменить Украине помощь от США. Поскольку есть критические поставки, замены которым в Европе нет.
Напомним, на днях Украина в рамках программы Ukraine Facility, получила очередной транш помощи. Размер поддержки составил 3,5 млрд евро (3,79 млрд долларов).
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