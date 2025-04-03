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Умеров рассказал министрам обороны ЕС, в чем больше всего нуждается Украина

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (facebook com rustemumerov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Сейчас Украина больше всего нуждается в поддержке и усилении. В частности, страна нуждается в помощи в нескольких ключевых направлениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Сегодня обратился к участникам заседания министров обороны стран Европейского Союза, которое проходит в Варшаве в рамках председательства Польши в Совете ЕС", - рассказал он.

По словам министра, сейчас, как никогда ранее, необходимо совместно укреплять Украину, усиливать давление на Россию и координировать действия в сфере безопасности.

"Мы имеем четкий план действий, направленный на принуждение России к реальным переговорам", - отметил Умеров.

Вместе с союзниками сосредоточены на трех ключевых целях:

  • удержание линии фронта;
  • защита украинского неба - создание мощной системы ПВО для безопасности городов, экономики и армии;
  • развитие дальнобойных возможностей для поражения логистики и уничтожения наступательного потенциала врага.

Министр также отметил, что больше оружия для Украины означает более короткий путь к миру. Поэтому Украине нужна поддержка в ключевых направлениях:

  • боеприпасы;
  • ракеты большой дальности;
  • бронетехника;
  • авиация;
  • средства противовоздушной обороны.

"Отдельное внимание уделил вопросам оборонной промышленности. Усиление возможностей украинского ВПК - это вклад в безопасность не только Украины, но и всего европейского пространства", - добавил министр.

По его словам, Украина открыта к совместным проектам - как по "датской модели", так и в других форматах, Украина также готова инвестировать в оборонную промышленность стран ЕС.

"Наша стратегическая цель - полная интеграция украинской промышленной базы в европейскую оборонную экосистему. Расширение военной помощи и развитие совместного производства - это путь к справедливому и длительному миру в Украине и на всем континенте", - резюмировал Умеров.

Помощь Украине от Европы

Страны ЕС помогают Украине в борьбе с агрессией РФ с начала вторжения.

В частности, на следующей неделе, в понедельник, 7 апреля, глава Министерства обороны Эстонии прибудет в Киев, чтобы подтвердить поддержку Украине.

При этом как ранее отмечал интервью РБК-Украина министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, вряд ли Европа сможет полностью заменить Украине помощь от США. Поскольку есть критические поставки, замены которым в Европе нет.

Напомним, на днях Украина в рамках программы Ukraine Facility, получила очередной транш помощи. Размер поддержки составил 3,5 млрд евро (3,79 млрд долларов).

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