Умеров провел откровенный разговор с главой Минобороны Венгрии: что обсудили

"Только что имел откровенный телефонный разговор с моим венгерским коллегой", - говорится в сообщении.

Умеров поблагодарил Венгрию за поддержку Украины в области разминирования и медицины, также он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

"Также пригласил министра в Киев", - добавил Умеров.

Позиция Венгрии о помощи Украине

Венгрия фактически осудила вторжение РФ в Украину, однако активного участия в оказании помощи Киеву не принимает. В последнее время в Будапеште регулярно заявляют о необходимости сокращения помощи Украине.

Издание The Guardian писало, что союзники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана проведут закрытую встречу с республиканцами в Вашингтоне, чтобы добиться прекращения военной поддержки Украины со стороны США.

Также Reuters рассказывало, что Евросоюз найдет способ предоставить Украине финансовую помощь, даже если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложит вето на выделение 50 млрд евро.