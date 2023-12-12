Умеров поставил точку в вопросе отставок в командовании ВСУ

В Украине не обсуждают вопросы об отставках в командовании Вооруженных сил. Если они будут - украинцев уведомят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова в ходе совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Андрисом Спрудсом.

У Умерова поинтересовались, планируется ли отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного или командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева.

Министр в ответ напомнил, что в военной компоненте всегда бывают изменения, а в военном руководстве всегда есть переходные вещи.

"В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, раскачивают его внутренне и внешне", - подчеркнул Умеров.

Он напомнил, что сегодня вместе с Залужным поздравлял украинских военных на восточном направлении. По словам министра, он уже шутит с главнокомандующим на фоне слухов о его отставке.

"Если будут такие вопросы - буду сообщать. Срочных таких вопросов нет. Были переходные с некоторыми командующими. Я всегда спрашивал у Валерия Федоровича, если эти переходные вопросы по некоторым людям были, какие рекомендации, кого мы можем (назначить - ред.). Как вы знаете, мы можем ротацию делать или переводить на отдельную должность", - добавил министр.

Он пообещал, если вопросы об отставке возникнут "он выйдет с этим вопросом и расскажет о ситуации".

"Все, что нужно для победы, - мы делаем", - заверил Умеров.

Слухи об отставке Залужного

Напомним, еще в начале ноября нардеп от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев заявил, что Умеров якобы предложил Ставке верховного главнокомандующего уволить Валерия Залужного.

Позже сам Умеров опроверг такой фейк. Он отметил, что Арьев таким образом попытался расколоть украинское общество.

Все это происходило на фоне слухов о том, что в Офисе президента недовольны статьей Залужного для TIME. В ней главнокомандующий написал, что Россия и Украина начали позиционную войну, а страну-агрессора невозможно остановить, обескровив ее.

Источники РБК-Украина тогда подтверждали, что отношения между президентом Владимиром Зеленским и Залужным ухудшились - хотя не так сильно, как об этом писали отдельные западные СМИ.