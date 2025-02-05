Умеров обнародовал планы по применению наземных дронов на поле боя

Украина увеличивает объемы производства беспилотных наземных комплексов. Полноценные роботизированные подразделения разворачиваются в составе боевых бригад ВСУ на линии фронта.
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.
"Внедряем в Силах обороны инновационные технологии для сохранения наших воинов. Минобороны запускает проект, который позволит масштабировать применение беспилотных наземных комплексов в армии", - написал он.
По его словам, этот проект основывается на опыте испытаний, которые проводились с лета 2024 года в сотрудничестве с военнослужащими.
Умеров отметил, что беспилотные наземные комплексы доказали свою способность выполнять целый ряд боевых задач:
"Для создания роботизированных подразделений учтен опыт бригад, которые применяют такие системы на поле боя", - добавил министр.
Напомним, Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны линейку наземных роботизированных комплексов "Гимли", которые эвакуируют и перемещают личный состав, перевозят боеприпасы и тому подобное.
Ранее Минобороны допустило к эксплуатации в Силах обороны отечественного робота-логиста "Змей логистический".