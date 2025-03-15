У Украины почти закончились запасы ракет для ЗРК Samp-T, - СМИ

Правительство Украины обратилось к Италии и Франции с просьбой предоставить дополнительные ракеты Aster-30 зенитных батарей Samp-T. Причиной стало то, что имеющиеся боеприпасы почти исчерпаны.

Как пишет СМИ, Украина уже несколько недель просит Италию и Францию прислать не менее 50 ракет Aster-30. Однако проблема состоит в том, что итальянский резерв почти достиг критического уровня. Остальные ракеты служат для обеспечения защиты важных объектов на территории страны. Франция в свою очередь имеет больше ракет, но также сталкивается с ограничениями.

В пятницу, 14 марта, министр обороны Украины Рустем Умеров посетил Рим, где встретился со своим итальянским коллегой Гвидо Кросетто. В рамках визита он также провел переговоры с руководством компании Eurosam - совместного предприятия MBDA Italy, MBDA France и Thales, которое производит ракеты Aster-30.

В то же время Corriere della Sera привело недавнюю информацию The Wall Street Journal о том, что характеристики этого оружия были разочаровывающими: они были гораздо ниже стандартов американских батарей Patriot. В частности, у систем Samp-T, состоящих из шести пусковых установок, могли бы быть серьезные проблемы с идентификацией ракет, запускаемых россиянами, особенно в случае массированных атак. Однако журнал Forbes 11 марта сообщил, что одной из установок Samp-T удалось сбить даже российский истребитель.

"Дискуссия среди военных экспертов продолжается, но украинцы теперь стремятся как можно скорее восстановить свои запасы боеприпасов. На данном этапе, когда россияне усилили бомбардировки, любая система противовоздушной обороны становится ценной", - добавило Corriere della Sera.