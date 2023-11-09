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Умеров обсудил с министром обороны Франции производство оружия в Украине

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню. В частности, они обсудили производство оружия в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Умерова в Facebook.

"Провел переговоры с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню о продолжении военной помощи Украине. Это укрепит обороноспособность Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - заявил он. 

Министр добавил, что также они обсудили видение расширения сотрудничества в оборонном секторе и локализации производства в Украине.

Помощь Украине от Франции

Ранее глава МИД Катрин Колонна заявила, что Франция усилит помощь Украине, готовятся новые поставки.

28 сентября во время своего визита в Киев Лекорню встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили усиление ПВО Украины и возможность совместного производства отдельных вооружений.

Сегодня французский министр объявил, что Париж выделит еще 200 млн евро в фонд поддержки Украины, что позволит украинской армии продолжать закупки французской техники.

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Рустем УмеровФранцияВойна России против Украины