RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Умеров обсудил с помощником Госсекретаря США подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне

Фото: Рустем Умеров и Джеймс О'Брайен (t.me/ministry_of_defense_ru)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с находящимся с рабочим визитом в Киеве помощником Госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном. Обсудили, в частности, подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.

Во время встречи Умеров поблагодарил за огромную и регулярную помощь, которую США оказывает Украине и которая чрезвычайно важна для страны.

Он также очертил свои приоритеты в течение 100 дней в должности Министра, среди которых борьба с коррупцией, прозрачные закупки, производство нового вооружения. А также проинформировал О'Брайена о запуске "Государственного оператора тыла" как ключевую часть новой архитектуры закупок.

"С целью локализации оборонного производства в Украине было проведено два международных форума с участием десятков иностранных компаний - в Киеве и Вашингтоне. В фокусе внимания оборонного ведомства есть развитие военных инноваций, в частности производство и закупка дронов разных модификаций", - добавили в ведомстве.

Умеров на встрече подчеркнул, что Украина готова соинвестировать в совместные оборонные предприятия и напрямую закупать оружие и технику у американских компаний.

Кроме того, стороны обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне в следующем году.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, 30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.

Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября. Рекомендации касаются первичных реформ для вступления в Альянс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныНАТОСоединенные Штаты АмерикиРустем Умеров