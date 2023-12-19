Умеров обсудил с помощником Госсекретаря США подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне

Во время встречи Умеров поблагодарил за огромную и регулярную помощь, которую США оказывает Украине и которая чрезвычайно важна для страны.

Он также очертил свои приоритеты в течение 100 дней в должности Министра, среди которых борьба с коррупцией, прозрачные закупки, производство нового вооружения. А также проинформировал О'Брайена о запуске "Государственного оператора тыла" как ключевую часть новой архитектуры закупок.

"С целью локализации оборонного производства в Украине было проведено два международных форума с участием десятков иностранных компаний - в Киеве и Вашингтоне. В фокусе внимания оборонного ведомства есть развитие военных инноваций, в частности производство и закупка дронов разных модификаций", - добавили в ведомстве.

Умеров на встрече подчеркнул, что Украина готова соинвестировать в совместные оборонные предприятия и напрямую закупать оружие и технику у американских компаний.

Кроме того, стороны обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне в следующем году.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, 30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.

Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября. Рекомендации касаются первичных реформ для вступления в Альянс.