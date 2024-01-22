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Умеров обсудил с главой Минобороны Бельгии ситуацию на фронте

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с его бельгийской коллегой Людивин Дедондер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Умерова в Twitter.

"Состоялся продуктивный телефонный разговор с министром обороны Бельгии Людивин Дедондер. Обсудили последние события на передовой и перспективы оборонного сотрудничества между нашими странами", - написал он. 

Умеров заявил, что благодарен Бельгии за лидерство в коалиции по наращиванию потенциала ВВС, особенно за участие в программе подготовки пилотов.

"Высоко ценю неизменную поддержку, которую Бельгия оказывает Украине", - заявил министр. 

Он также отметил, что Бельгия предоставит Украине 611 млн евро военной помощи в этом году и "имеет долгосрочные обязательства по поддержке модернизации наших оборонных сил".

Бельгия - союзник Украины

Бельгия является союзником Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. Страна, в частности, предоставляет военную помощь нашим защитникам.

Недавно стало известно, что Бельгия отправит в Данию два истребителя F-16, чтобы на них обучали украинских пилотов.

Также Бельгия первой начала использовать российские активы для того, чтобы помогать Украине. Для этого был создан спецфонд.

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Война России против УкраиныРустем УмеровБельгия