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Умеров о французских Mirage 2000: будут оснащены так, чтобы мы имели преимущество над РФ

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Истребители Mirage 2000, которые в начале 2025 передаст Франция, будут оснащены так, чтобы Украина имела преимущество в воздухе над Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в эфире телемарафона.

По словам Умерова, сегодня он встречался с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.

"Мы обсуждали, какие платформы будут передаваться, модернизацию, подготовку пилотов, инфраструктуру, авионику. В этом плане Франция будет нам передавать", - рассказал глава Минобороны.

Кроме того, министры обсудили, что Франция еще может передать Украине после истребителей Mirage 2000.

"Идем по графику. Надеюсь, что скоро будем иметь их у себя. Эти самолеты будут оснащены так, чтобы мы имели преимущество (над врагом - ред.)", - отметил Умеров.

 

Украина получит истребители Mirage 2000 от Франции

Напомним, в начале июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении передать Украине истребители Mirage 2000 в рамках военной помощи.

Недавно стало известно, что Франция передаст Украину истребители Mirage 2000, которые перед передачей будут оснащены новым оборудованием. Модернизированные самолеты будут готовы к отправке в первой половине 2025 года.

Детальнее о том, как Mirage 2000 могут усилить Украину, - в материале РБК-Украина.

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