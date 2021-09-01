Помірна девальвація: аналітики спрогнозували курс долара на осінь

Аналітики прогнозують ослаблення гривні у вересні. Курс буде коливатися, згідно з прогнозами, від 26,7-27,2 гривень/долар.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Прогноз на осінь. Яким буде курс гривні до долара, і що чекає валютний ринок" .

Так, аналітик ICU Тарас Котович очікує, що в вересні гривня може трохи ослабнути і коливатися в межах коридору 27-27,5 гривень/долар, а пізньої осені поступово рухатися в бік 28 гривень/долар.

Курс в вересні буде перебувати в діапазоні 26,7-27,2 гривень/долар, очікує Ярослав Кабін з "Ідея Банку". У Concorde Capital прогнозують ще більше "вузький" коридор на найближчий місяць - 26,9-27 гривень/долар.

В "ОТП Банку" на початку вересня очікують ослаблення гривні, але не більше ніж до 27,2 гривень/долар, а пізніше - до середини місяця - повернення до рівня 27 гривень/долар.

"Ми чекаємо девальваційний тренд, але без сильних коливань. Зростання чекаємо в перші дні вересня і в кінці вересня. Чекаємо коридор у вересні 26,85-27,25 гривень/долар. Впливає настрій - населення починає більше купувати валюту, ніж здавати, імпорт активізується після літнього сезону, високі ціни на газ ", - прокоментував Антон Курінний з "ОТП Банку".