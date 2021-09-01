Умеренная девальвация: аналитики спрогнозировали курс доллара на осень

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Прогноз на осень. Каким будет курс гривны к доллару, и что ждет валютный рынок" .

Так, аналитик ICU Тарас Котович ожидает, что в сентябре гривна может немного ослабнуть и колебаться в пределах коридора 27-27,5 гривен/доллар, а поздней осенью постепенно двигаться в сторону 28 гривен/доллар.

Курс в сентябре будет находиться в диапазоне 26,7-27,2 гривен/доллар, ожидает Ярослав Кабин из "Идея Банка". В Concorde Capital прогнозируют еще более "узкий" коридор на ближайший месяц – 26,9-27 гривен/доллар.

В "ОТП Банке" в начале сентября ожидают ослабление гривны, но не более чем до 27,2 гривен/доллар, а позже – к середине месяца – возврат к уровню 27 гривен/доллар.

"Мы ждем девальвационный тренд, но без сильных колебаний. Рост ждем в первые дни сентября и в конце сентября. Ждем коридор в сентябре 26,85-27,25 гривен/доллар. Влияет настроение – население начинает больше покупать валюту, чем сдавать, импорт активизируется после летнего сезона, высокие цены на газ", – прокомментировал Антон Куринный из "ОТП Банка".