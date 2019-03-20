ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Сімферополі арештували екс-президента Криму Мєшкова

Новини » Політика    20.03.2019 - 01:11
У Сімферополі арештували екс-президента Криму Мєшкова
Фото: Юрій Мєшков (krymr.com)

Юрія Мєшкова арештували на два дні за "спротив поліції"

Центральний районний "суд" Сімферополя, підконтрольний Кремлю, заарештував на дві доби екс-президента Криму Юрія Мєшкова. Як інформує РБК-Україна, про це це повідомляє на "Радіо Свобода".

Посилаючись на слова отамана "Кримського козацтва" Сергія Акімова, видання зазначає, що Мєшкова арештували начебто за спротив працівнику поліції.

"Мєшкову дали дві доби арешту за неповагу до поліцейського, з них дві години йому зарахують, коли його затримали 18 числа (березня, ред.), - цитує видання  Акімова.

Відомо, що російські силовики затримали екс-президента Криму за заявою невідомої особи про те, що начебто колишній кримський президент нібито перебуває в стані наркотичного сп'яніння. Згодом Мєшкова відвезли на огляд, проте, за словами самого затриманого, в нього не виявили ознак алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Додамо, що наприкінці лютого екс-президент Криму Мєшков розкритикував нинішню російську владу півострова за "зраду" Росії під час його анексії.

Нагадаємо, у липні 2011 року Адміністративний суд Криму ухвалив рішення про вислання з території України екс-президента автономії Юрія Мєшкова. Суд підтримав постанову СБУ про вислання Мєшкова з території Україні з обмеженням в'їзду на 5 років. Він допустив висловлювання, що побічно закликають до зміни конституційного устрою України. 

Юрій Мєшков - перший президент Криму (1994-1995), формальний голова Ради Міністрів Криму (1994). Кадидат юридичних наук, викладач Московського державного юридичного університету ім. Кутафина.

У розшук оголосили 28 учасників "Самооборони Криму" У РФ заявили про розміщення в Криму бомбардувальників, здатних досягти будь-якої точки Європи
Новини України КримПрезидент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся