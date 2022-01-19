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Помер один з присяжних у справі про розстріл Майдану

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Київ, Середа 19 січня 2022 12:26
Помер один з присяжних у справі про розстріл Майдану Фото: помер один з присяжних у справі про розстріл Майдану (скрін відео)
Автор: Олег Черниш

Один з присяжних Святошинського районного суду Києва, який бере участь у розгляді справи про розстріл активістів Майдану, помер. Причиною смерті стала хвороба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова головуючого судді Сергія Дячука.

Померлого звали Олександр Конєв. Він був одним з трьох присяжних і брав участь у судовому процесі з самого початку - з 2015 року. Крім того, він був журналістом і редактором газети "Ми всі українці".

"Смерть підтверджується свідоцтвом, яке є в матеріалі справи від 29 грудня 2021 року. Для того, щоб уникнути всяких "кривотолков", повідомляємо, що смерть трапилася в результаті хвороби", - зазначив Дячук.

За його словами, будь-яких доказів насильницької загибелі присяжного у суду немає. Замість нього в процес був введений 19 січня новий присяжний - Ярослав Сушкевич.

Він раніше працював дільничним міліціонером, а потім інженером у будівельній компанії. Ні у кого з учасників суду не було до нього претензій або підстав для відводу.

Таким чином, справа проти 5 обвинувачених беркутівців продовжилася слухатися в новому складі. Процес знаходиться на завершальній стадії. Заплановані допити окремих свідків, експертів і самих обвинувачених. Після цього суд піде в дорадчу кімнату для написання вироку.

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