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Умер один из присяжных в деле о расстреле Майдана

Новина українською →
Киев, Среда 19 января 2022 12:26
Умер один из присяжных в деле о расстреле Майдана Фото: умер один из присяжных в деле о расстреле Майдана (скрин видео)
Автор: Олег Черныш

Один из присяжных Святошинского районного суда Киева, участвующий в рассмотрении дела о расстреле активистов Майдана, умер. Причиной смерти стала болезнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова председательствующего судьи Сергея Дячука.

Умершего звали Александр Конев. Он был одним из трех присяжных и участвовал в судебном процессе с самого начала - с 2015 года. Кроме того, он был журналистом и редактором газеты "Мы все украинцы".

"Смерть подтверждается свидетельством, которое есть в материале дела от 29 декабря 2021 года. Для того, чтобы избежать всяких "кривотолков", сообщаем, что смерть случилась в результате болезни", - отметил Дячук.

По его словам, каких-либо доказательств насильственной гибели присяжного у суда нет. Вместо него в процесс был введен 19 января новый присяжный - Ярослав Сушкевич.

Он ранее работал участковым милиционером, а потом инженером в строительной компании. Ни у кого из участников суда не было к нему претензий или оснований для отвода.

Таким образом, дело против 5 обвиняемых беркутовцев продолжилось слушаться в новом составе. Процесс находится на завершающей стадии. Запланированы допросы отдельных свидетелей, экспертов и самих обвиняемых. После этого суд удалится в совещательную комнату для написания приговора.

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