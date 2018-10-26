Микола Караченцов (фото: facebook.com/47news)

Стало відомо про смерть відомого радянського і російського актора

Помер Микола Караченцов. Про смерть радянського і російського актора театру і кіно стало відомо 26 жовтня. Лікарі Московської міської онкологічної лікарні не змогли врятувати одного з найславетніших радянських артистів.

Серце 73-річного актора, який останні роки дуже хворів, зупинилося о 9 ранку. Про смерть артиста повідомив його син.

"Близько 8:50 тато пішов з життя. Його перевели в реанімацію вчора вранці, він пробув там весь час до сьогоднішнього ранку. Він довгий час хворів на онкологію", - сказав він.

Інформацію підтвердила і дружина актора Людмила Поргіна.

Російські ЗМІ пишуть, що останні два дні Микола Караченцов був у дуже важкому стані. Попередньо, причина смерті актора - відмова нирок.

Зауважимо, що 27 жовтня Караченцову повинно було виповнитися 74 роки.

Микола Караченцов (фото: twitter.com/the_lentach)

За словами дружини актора, Людмили Поргіної, Караченцов до останнього не опускав руки, радів кожному дню, просив читати йому вірші Олександра Пушкіна - вони піднімали йому настрій.

Вона також сказала, що в лікарні актор дуже нудьгував без свого папуги, котів і собаки.

Микола Караченцов (фото: УНІАН)

Як повідомляє Mash, прощання з померлим артистом відбудеться у понеділок, 29 жовтня, на сцені театру "Ленком", де Караченцов прослужив майже 40 років.

Микола Караченцов зіграв у таких фільмах, як "Старший син", "Собака на сіні", "Дами запрошують кавалерів", "Пригоди Електроніка", "Білі роси", "Юнона і Авось", "Вісім днів надії" та багатьох інших.

Нагадаємо, що на початку жовтня Караченцов був госпіталізований з двостороннім запаленням легенів.

Раніше повідомлялося, що Микола Караченцов з'явився на публіці, незважаючи на важку хворобу.