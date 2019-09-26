Помер екс-президент Франції Жак Ширак

Сьогодні, 26 вересня, помер Жак Ширак, який обіймав пост президента Франції з 1995 по 2007 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Повідомляється, що йому було 86 років. Про смерть екс-президента повідомили його родичі.

Всього Жак Ширак пробув на посаді президента Франції 12 років - з 1995 по 2007 роки. До цього він двічі очолював французький уряд, а також неодноразово обирався мером Парижа. Одне з політичних перетворень Ширака - скорочення президентського терміну з семи до п'яти років.

У травні 2005 року Ширак переніс інсульт. Після відходу з поста президента в 2007 році його неодноразово госпіталізували.

Нагадаємо, раніше прихильники Жака Ширака запропонували висунути його на Нобелівську премію миру. Лист підписали в тому числі колишній прем'єр-міністр при Шираку Жан-П'єр Раффарен і колишній міністр фінансів Франції Тьєррі Бретон.

Ініціативу висунути колишнього президента на премію миру підтримали 280 парламентаріїв, серед яких більшість - представники Республіканської партії.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Зімбабве після тривалої боротьби з хворобою у віці 95 років помер колишній президент Роберт Мугабе.