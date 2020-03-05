Помер екс-генсек ООН Хав’єр Перес де Куельяр

Фото: Хав’єр Перес де Куельяр (NYT)

Він обіймав посаду в період з 1981 до 1991 року

У Перу, у віці 100 років, помер колишній генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй (ООН) Хав’єр Перес де Куельяр. Про це повідомляє NYT.

Зазначається, що він обіймав посаду в період з 1981 до 1991 року і очолював ООН у період восьмирічної війни між Іраном та Іраком та громадянської війни в Ель-Сальвадорі.

Під час ірано-іракської війни перуанець виступав посередником у мирних переговорах.

У 1973-1974 роках Хав’єр Перес де Куельяр працював головою Ради безпеки ООН. 1975-1977 роки він провів постійним представником Організації Об’єднаних Націй на Кіпрі.

У 2000-2001 роках Перес де Куельяр працював прем’єр-міністром Перу.

Нагадаємо, у 2018 році помер екс-генсек ООН Кофі Аннан у віці 80 років, причина смерті не називалася.

Кофі Аннан з 1 січня 1997 року по 31 грудня 2006 року обіймав посаду генсека ООН. Аннан виступав проти вторгнення коаліції на чолі з США в Ірак в 2003 році. Кофі Аннан був першим представником чорношкірого населення Африки на посаді генерального секретаря ООН. Лауреат Нобелівської премії світу 2001 року.