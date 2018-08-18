Помер екс-генсек ООН Кофі Аннан

Кофі Аннан помер у віці 80 років

Екс-генсек ООН Кофі Аннан помер сьогодні, 18 серпня 2018 року, у віці 80 років, причина смерті не називається. Про це повідомляє AFP.

"Колишній глава ООН Кофі Аннан помер після нетривалої хвороби у віці 80 років", - повідомляє AFP.

#UPDATE Former UN chief Kofi Annan has died after a short illness at the age of 80, his foundation announced pic.twitter.com/lIKf432Uya — AFP news agency (@AFP) August 18, 2018

"З величезним сумом сім'я Аннан і Фонд Кофі Аннана оголошують, що Кофі Аннан, колишній генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй і лауреат Нобелівської премії миру, мирно помер у суботу, 18 серпня після короткої хвороби", - йдеться в повідомленні на сторінці Аннана в Тwitter.

Біографічні відомості

Кофі Аннан народився у квітні 1938 року в британській колонії Золотий Берег (згодом незалежна держава Гана), здобув освіту в США і Швейцарії. В ООН він почав працювати у 1962 року в якості співробітника Всесвітньої організації охорони здоров'я. Також він працював в інших структурах ООН - в Економічній комісії ООН для Африки; у складі Надзвичайних збройних сил ООН, а в Женеві очолював штат Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців.

Кофі Аннан з 1 січня 1997 року по 31 грудня 2006 року обіймав посаду генсека ООН. Аннан виступав проти вторгнення коаліції на чолі з США в Ірак в 2003 році. Кофі Аннан був першим представником чорношкірого населення Африки на посаді генерального секретаря ООН. Лауреат Нобелівської премії світу 2001 року.

Нагадаємо, в 2012 році Кофі Аннан, який на той момент займав посаду спецпосланця ООН і Ліги арабських держав, виступав проти будь-якого військового втручання в справи Сирії, заявивши, що такі дії здатні лише ускладнити ситуацію.