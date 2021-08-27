Зменшити рівень "тіньової" економіки можна шляхом обов'язкового застосування РРО, - експерти

Так, за даними дослідників, українські споживачі минулого року сплатили до державного бюджету 416 млрд грн, що становить 37% усіх надходжень.

При цьому споживачі втратили у 2020 році щонайменше 37,5 млрд грн (0,5 млрд грн - витрати на лікування, 3 млрд грн - збитки від пожеж, 34 млрд грн - прямі збитки від контрабандної, контрафактної продукції), непрямі та потенційні втрати складають приблизно 1 трлн грн на рік.

Аналітики вважають, що зусилля уряду мають бути сконцентровані на тому, щоб усунути неузгодженості в нормативно-правових актах, що стосуються різновидів розрахункових документів та інформації в них та гарантувати, на законодавчому рівні, прозорість споживчого ринку шляхом закріплення обов'язкового застосування РРО всіма суб’єктами господарювання.

"Із всіх можливих інструментів для прозорих розрахунків із споживачами є саме застосування реєстраторів розрахункових операцій", - заявив співробітник інституту Андрій Лига.

В НАНУ впевнені, що обов’язкове застосування РРО на користь чесному бізнесу.

"Обов’язкове застосування РРО та реальний контроль обсягів продажу підприємців з боку держави має нарешті відокремити мікробізнес від великого, що просто ховається за маленькими суб’єктами господарювання", - додав Лига.

Водночас в Інституті наголошують, що зробити відносини між бізнесом і споживачем більш прозорими допоможе фіскалізація розрахунків.

Зокрема, споживач отримає документ за яким можна чітко ідентифікувати не тільки товар, а й суб’єкта господарювання, що продав товар. Це значно полегшує захист прав споживача, якщо вони будуть порушені.

Крім того, фіскалізація розрахунків зменшить канал реалізації контрабандної та контрафактної продукції, що напряму зменшить втрати споживача та держави.