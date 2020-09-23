Рівень тіньової економіки в Україні знову піднявся вище 30%

Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)

Під час кризи бізнес намагається уникнути витрат

Рівень тіньової економіки у першому кварталі 2020 році склав 31% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП) України. Це на 2 відсоткових пункти більше за показник 2019 року.

Про це свідчать попередні розрахунки Мінекономіки.

Як зазначається у звіті, досвід попередніх криз свідчить про очікування збільшення рівня тіньової економіки, адже в умовах значної невизначеності бізнес прагне зменшити ризики втрати ресурсів.

"Так, відбулось очікуване зменшення ділової та інвестиційної активності (як в середині країни, так і за її межами). Суттєво зросли збитки в економіці. Але, саме незвичний характер кризи, спричиненої поширенням пандемії та запровадженням карантинних заходів, визначив нетиповий характер динаміки тіньової економіки із так званими секторальними особливостями", - йдеться у звіті.

Три з чотирьох методів, з використанням яких здійснюється оцінка рівня тіньової економіки, зафіксували такі дані:

метод "витрати населення - роздрібний товарооборот і послуги" - 29% від обсягу офіційного ВВП;

електричний метод - 27% від обсягу офіційного ВВП);

монетарний метод - 29% від обсягу офіційного ВВП).

Разом з тим метод збитковості підприємств показав збільшення рівня тіньової економіки до 38% від обсягу офіційного ВВП.

Як повідомляло РБК-Україна, за попередніми даними, рівень тіньової економіки у 2019 році склав 28% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП) України. Це на 3 відсоткових пункти менше за показник 2018 року.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, рівень тіньової економіки в Україні у 2018 році склав 47,2% від загального обсягу ВВП, трохи підвищившись порівняно з 2017 роком (46,8%).