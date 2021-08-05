Зменшення інвестицій в ремонти електромереж задля зниження тарифу загрожує енергосистемі, - обленерго

Запропонований Міністерством енергетики механізм пільгового тарифу на електроенергію незаконне і поставить під загрозу функціонування електромереж.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на лист громадської спілки "Розумні мережі України".

"Наслідками прийняття даного проекту постанови стане призупинення більшості інвестиційних проектів, розпочатих в 2021 році, та їх суттєве зменшення в майбутньому" - сказано в листі спілки.

В спілці обленерго попередили, що проект постанови грубо порушує закони "Про ринок електричної енергії" і "Про захист економічної конкуренції" і не може бути прийнятий в запропонованій редакції.

Діяльність обленерго у разі запровадження цього механізму, буде збиткова та фінансово незбалансована, вважають в організації.

Там наголосили, що в структурі тарифів обленерго, що встановлюються НКРЕКП, відсутні джерела для компенсації виробникам електроенергії.

В асоціації попередили, що у випадку прийняття урядом завідома незаконного рішення, ремонти і оновлення ліній передачі і обладнання стануть неможливими, що призведе до масових аварій в мережах.