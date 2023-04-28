В Умани возросло количество жертв и пострадавших из-за ракетного удара

Число жертв и травмированных в результате ракетного удара по многоэтажке в Умани снова выросло. В больнице скончался один из пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Facebook.

"Умань. Обновление на 8:30. Четверо погибших. Трое извлечены из-под завалов. Еще один человек скончался в больнице", - отметил он.

По словам Клименко, в результате ракетного удара 17 человек получили ранения. Им оказывают медицинскую помощь.

Из-под завалов спасены трое детей. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.

Напомним, ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Российская ракета попала в многоэтажку. Сначала сообщалось о 3 погибших и 8 пострадавших в результате атаки.

Также оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего погиб ребенок и мама.

Кроме того, обломки сбитой российской ракеты попали в многоэтажку в городе Украинка Киевской области. В результате чего пострадал ребенок, его госпитализировали.

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