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До Умані приїхали майже 2 тис. хасидів

Новини » Суспільство    24.09.2019 - 12:59
До Умані приїхали майже 2 тис. хасидів
Ілюстративне фото (УНІАН)

Рятувальники перейшли на посилений варіант несення служби

В місто Умань Черкаської області на святкування Рош а-Шана приїхали 1 тис. 930 паломників-хасидів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, починаючи з понеділка, 23 вересня, черкаські рятувальники перейшли на посилений варіант несення служби. Вони здійснили розгортання спеціального наметового табору.

До складу загону увійшли сили пожежно-рятувальних підрозділів із сусідніх районів області, а також фахівці відділення водолазних рятувальних робіт, групи піротехнічних робіт, відділення радіації, хімічного та біологічного захисту і медичної служби аварійно-рятувального загону спецпризначення управління.

У штабі загону було проведено спеціальну нараду з керівниками структурних підрозділів, де доведені основні вимоги щодо несення служби і дій на випадок ускладнення оперативної обстановки.

Чисельність зведеного загону становить 117 осіб особового складу та 26 одиниць спеціальної пожарноспасательной техніки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Державна служба з надзвичайних ситуацій створила робочу групу, яка займеться обстеженням місць проживання та перебування паломників-хасидів в Умані. Зокрема, співробітники Держслужби пояснюють приймаючим хасидів власникам будинків правила безпеки.

Крім того, в Умань напередодні Рош-ха-Шана направили посилені підрозділи поліції. В Умані прибув зведений загін поліцейських, який налічує понад 550 співробітників поліції з 12 областей України.

До Умані направили посилені підрозділи поліції В Умані ДСНС обстежує місця проживання паломників
Новини України паломникиУмань
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