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В Умані ДСНС обстежує місця проживання паломників

Новини » Суспільство    13.09.2019 - 17:54
В Умані ДСНС обстежує місця проживання паломників
Фото: хасиди-паломники (УНІАН)

Надзвичайники провели навчання на території синагоги

Державна служба з надзвичайних ситуацій створила в Умані (Черкаська область) робочу групу, яка займеться обстеженням місць проживання та перебування паломників-хасидів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Уманської міської ради.

Як повідомляється, група проводить обстеження місць проживання паломників та пояснює власникам будинків правила безпеки.

"Створена робоча група щодо обстеження місць проживання і перебування паломників-хасидів. Ми пояснюємо власникам будинків що потрібно для того, щоб забезпечити безпеку цих будинків, а найголовніше - безпеку людей, які будуть там проживати", - йдеться в заяві.

Також у четвер, 12 вересня, рятувальники провели тактико-спеціальні тренування на території місцевої синагоги.

"Особовий склад ще раз ознайомився з об’єктом, визначили відповідні заходи і міри. На даний час робота проводиться в напрямку попередження пожеж на даних об’єктах і взагалі в місті в цілому", - зазначили в міськраді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на святкування іудейського Нового року Рош-ха-Шана, в Умань в кінці вересня приїдуть близько 40 тисяч паломників-хасидів. Очікується, що паломники-хасиди будуть перебувати в Україні у період з 23 вересня по 4 жовтня. Крім того, в Умані та Черкаській області правоохоронці нестимуть службу у посиленому режимі, а в разі екстрених ситуацій буде задіяний медичний вертоліт ДСНС.

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