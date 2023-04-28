В Умани количество погибших продолжает расти: уже 14 жертв

Обновлено 12.35. Только из-под завалов достали тела еще 2 людей.

"По состоянию на данный момент 14 погибших в результате ракетного удара по многоэтажке", - отмечают в пресс-службе МВД.

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Обновлено 12.30. В Умани из-под завалов извлекли еще одно тело.

"По состоянию на 12:30 погибли 12 наших граждан, 9 человек госпитализированы", - говорится в сообщении МВД.

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"Погибли 11 наших граждан, 9 человек госпитализированы", - рассказал он.

По его словам, в настоящее время местные власти обеспечили каждого продуктами. Также работает горячая линия, куда могут обратиться родные и близкие тех граждан, которые проживали в этом и других домах, которые пострадали в этом районе.

"Мы развернули штаб, палатки, где наши граждане из соседних домов и из пострадавшего дома больше всего могут переждать пока местные власти им предоставит места убежища", - отметил глава МВД.

Как добавили в ГСЧС Украины, по состоянию на 11.50 из-под завалов жилого дома деблокировано тело еще одного погибшего человека.

"Всего погибли 11 человек (из них 2 ребенка), пострадали 18 человек (из них 12 госпитализированы) и спасены 17 человек (из них 3 ребенка)", - привели статистику по пострадавшим в ведомстве.

Напомним, российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Сначала сообщалось о 4 погибших, затем - о 6. На данный момент уже известно о 7 погибших и 9 раненых. Вскоре стало известно о 10 погибших. Разбор завалов продолжается.

В настоящее время ракетным ударом повреждено около 10 многоквартирных домов, вылетели стекла. Сейчас полиция и спасатели совершают поквартирный обход. В городе объявлен трехдневный траур из-за массированного обстрела. Все праздничные мероприятия отменены на неопределенный срок.