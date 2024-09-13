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В Умани готовы принять тысячи хасидов с одним предостережением: детали

Фото: Паломники-хасиды в Умани (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Ольга Маджумдар

В городе Умань готовы принять хасидов-паломников на празднование Рош ха-Шана. Однако им не могут гарантировать стопроцентную безопасность из-за ограниченного количества укрытий.

Об этом сказала мэр Умани Ирина Плетнева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести.

В Умани готовятся принимать хасидов и в этом году

Несмотря на продолжающуюся войну, регулярные обстрелы и призывы воздержаться от поездок, в Умань на Черкасщине на празднование Рош ха-Шана планируют прибыть тысячи брацлавских хасидов, сообщают в Госэтнополитики. Паломники прибывают в Украину на этот праздник каждый год.

Глава Умани Ирина Плетнева подтвердила, что город готов принимать паломников - обеспечено надлежащее санитарное состояние и разработан план действий по чрезвычайным ситуациям.

"Однако из-за ограниченного количества укрытий, необходимых для большого количества паломников, город не может обеспечить им стопроцентную безопасность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первоочередные вопросы, которые решаются, касаются порядка пересечения границы Украины, обеспечения безопасности паломников, обустройства зоны паломничества в городе Умань, условий проживания и питания паломников, создания условий для выражения ими своих религиозных чувств.

Украина призвала хасидов воздержаться от паломничества

МИД Украины обратился к паломникам-хасидам с просьбой воздержаться от посещения Умани во время празднования Рош ха-Шана в этом году. Причиной является невозможность гарантировать безопасность во время продолжающейся войны.

Решающие осуществить паломничество в Умани должны учесть военное положение в Украине, которое включает ряд ограничений: комендантский час, ограничения на массовые собрания, усиленные патрули и принудительные меры для тех, кто нарушает эти ограничения.

В 2024 году еврейский Новый год, Рош ха-Шана, будут отмечать с вечера 2 октября до вечера 4 октября. В Умани хасиды совершают паломничество на могилу цадика Нахмана.

Как сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, паломники все равно планируют приехать в Умань для празднования Рош га-Шана. Их количество в этом году будет вдвое больше, чем в прошлом.

Кроме того, в Умани усиливают меры безопасности из-за паломничества в Умань на празднование Рош ха-Шана.

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УманьРош ха-Шана