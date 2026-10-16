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В Умани из-за атаки РФ пылала высотка и пострадали 5 человек

07:30 16.10.2026 Пт
1 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: пожар в багатоэтажке в Умани (t.me/cherkaskaODA)

Россияне в ночь на 16 октября атаковали Умань Черкасской области дронами. В результате падения одного из них возник пожар в многоэтажке, а также известно о пожарах на складах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.

"В Умани в результате падения БпЛА возник пожар в многоэтажке. Также разрушен сторожевой дом рядом: из-под завалов спас мужчина" - говорится в сообщении.

Пока известно о пяти пострадавших. Трое из них были госпитализированы, другим медики оказали помощь на месте.

Игорь Табурец также сообщил, что на другой локации занялись торговые склады. Пожар уже локализован.

Кроме того, он написал, что россияне атаковали Черкассы. Там в результате падения БПЛА на территории частного предприятия возник пожар, который оперативно ликвидировали.

Другие атаки РФ

Напомним, в ночь на 15 октября россияне более 10 часов атаковали дронами Кировоградскую область. В результате обстрела были повреждены территории предприятий, логистические центры и склады, а также жилые дома.

Кроме того, мы писали, что вчера вечером россияне атаковали Хмельницкую область. Вследствие атаки на территории одной из нефтебаз возник пожар.

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