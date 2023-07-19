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Любимчик Скабеевой. В Украине ликвидировали российского комбрига Иванова

Фото: в Украине ликвидировали командира одной из бригад оккупантов Дениса Иванова (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Российские пропагандисты заявили, что в Украине ликвидировали командира одной из бригад оккупантов Дениса Иванова, больше известного как "Ташкент".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Пишут, что "Ташкент" "погиб в результате удара дрона-камикадзе, когда он передвигался на автомобиле".

При этом отмечается, что Иванова, более известного как "Ташкент", часто использовали в пропагандистских роликах, в том числе Ольга Скабеева. Так, она называла "Ташкента" "легендарным комбригом".

Ликвидация представителей военной "верхушки" РФ

Ранее после взрывов во временно оккупированном Бердянске, когда "прилетело" по местному отелю "Дюна", был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков. После "хлопков", которые произошли 11 июля, тела погибших оккупанты вывозили всю ночь.

Кроме того, ранее ГУР Украины подтвердило информацию о ликвидации в российском Краснодаре командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, причастного к ракетным обстрелам Украины.

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