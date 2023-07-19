Любимчик Скабеевой. В Украине ликвидировали российского комбрига Иванова

Российские пропагандисты заявили, что в Украине ликвидировали командира одной из бригад оккупантов Дениса Иванова, больше известного как "Ташкент".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Пишут, что "Ташкент" "погиб в результате удара дрона-камикадзе, когда он передвигался на автомобиле".
При этом отмечается, что Иванова, более известного как "Ташкент", часто использовали в пропагандистских роликах, в том числе Ольга Скабеева. Так, она называла "Ташкента" "легендарным комбригом".
Ранее после взрывов во временно оккупированном Бердянске, когда "прилетело" по местному отелю "Дюна", был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков. После "хлопков", которые произошли 11 июля, тела погибших оккупанты вывозили всю ночь.
Кроме того, ранее ГУР Украины подтвердило информацию о ликвидации в российском Краснодаре командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, причастного к ракетным обстрелам Украины.
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