В Беларуси заметили изменения после ультиматума Зеленского для Лукашенко

В конце весны и начале лета 2026 года пролеты русских дронов на этом участке были массовыми. Часть даже залетала на территорию соседней страны.

Последний подобный случай зафиксировали утром 21 июня. Тогда Воздушные силы ВСУ сообщали о движении дронов на севере Черниговщины в направлении Славутича. Один из этих дронов впоследствии оказался на территории Беларуси и пролетел над Гомельской и Брестской областями.

Все последующие дни Россия продолжала атаковать Черниговскую область, однако она направляла свои дроны-камикадзе уже по другим маршрутам, минуя границу с Беларусью.

Мониторы предполагают, что смена траекторий связана с тем, что оккупанты перестали использовать ретрансляторы на белорусской территории. Ранее с помощью них войска РФ корректировали свои атаки по Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предупредил Беларусь о возможных последствиях из-за размещения на ее территории четырех ретрансляторов, которые РФ использует для наводки дронов.

Глава государства дал Минску неделю на демонтаж этого оборудования, предупредив, что в противном случае Украина может самостоятельно принять необходимые меры.