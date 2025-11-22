Ультиматум Трампа. Какие требования США выдвинули Украине и как реагируют Киев и Европа

Главное:

Какой ультиматум Украине выдвинули США?

Что заявляют в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе?

Какое пространство для переговоров есть у Украины?

Еще месяц назад казалось, что все мирные инициативы президента США Дональда Трампа сошли на нет, а о новых переговорах можно забыть по крайней мере до весны. Поэтому Украина готовилась к тяжелой зиме с энергетическими проблемами и новыми обстрелами РФ, к которым впоследствии добавился "Миндич-гейт".

Но тишина оказалась обманчивой. На этой неделе ряд американских медиа сообщили, что Белый дом подготовил новый амбициозный и очень детальный план из 28 пунктов. Американская делегация во главе с министром сухопутных войск США Даниэлом Дрисколлом 20 ноября ознакомила с ним президента Украины Владимира Зеленского. В Киеве план приняли в работу, хоть и без восторга.

"Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Или сложные 28 пунктов, или крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски" – заявил Зеленский в обращении к украинцам.

Что входит в план

Обнародованные в ряде американских медиа предложения США разрабатывали США и РФ, без реальной вовлеченности Украины. Более того, как отмечает The Guardian, некоторые фразы в тексте плана, вероятно, были изначально написаны на русском языке, потому что использованные формулировки несвойственны для английского. Поэтому они предусматривают набор существенных уступок со стороны Киева.

РБК-Украина уже подробно описывало их суть. Среди ключевых требований к Украине – признание Крыма, Донецкой и Луганской областей частью РФ с уходом ВСУ с контролируемых участков в этих регионах. Также это замораживание линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях, ограничение армии до 600 тысяч человек, закрепление нейтрального статуса без вступления в НАТО.

Кроме того, план включает подтверждение безъядерного статуса Украины, контроль МАГАТЭ над ЗАЭС с равным распределением электроэнергии.

Российскими уступками с большой натяжкой можно назвать разве что гипотетический уход из Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. Это прямо не указано в "сливах", но следует из их текста. Кроме того, по данным Axios, план включает 10-летние гарантии безопасности для Украины, чем-то похожие на пятую статью НАТО и прописывает возможность применения США военной силы в случае повторного нападения на Украину. РФ также должна закрепить в собственной конституции политику ненападения на Украину и Европу.

Кроме того, предложения предусматривают инвестиции в восстановление Украины, выведение РФ из международной изоляции со снятием санкций, разморозку российских активов и амнистию для всех участников войны, а также выборы в Украине через 100 дней после заключения соглашения.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, план был разработан "с учетом реалий ситуации", чтобы "найти наилучший взаимовыгодный сценарий, где обе стороны получают больше, чем должны отдать".

Однако высокопоставленный американский источник сообщил РБК-Украина, что некоторые месседжи в СМИ о мирном плане являются необоснованными, не уточняя, какие именно. При этом источник отметил, что главный посыл Трампа –достижение мира потребует уступок как со стороны Украины, так и со стороны России.

Пространство для переговоров

Офис президента сообщил, что Украина готова к конструктивному сотрудничеству с США и партнерами в ЕС и мире для достижения мира.

"Президент Украины в ближайшие дни рассчитывает обсудить с президентом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, которые нужны для мира", – сообщил Офис президента.

Отдельные детали плана обсудили уже 20 ноября с той же американской делегацией во главе с Дрисколлом.

Президент Зеленский в своем обращении заявил, что Украина будет предлагать альтернативы.

"Национальный украинский интерес должен быть учтен. Мы будем спокойно работать с Европой и Америкой", – подчеркнул Зеленский.

В конце концов, ряд пунктов плана потенциально потребует изменений в Конституцию Украины – нейтральный статус и тому подобное. А это, в свою очередь, может быть дополнительным аргументом Киева в переговорах.

"Украине надо приводить свои аргументы, примеры. Как вносить изменения в Конституцию. Для этого нужно, во-первых, отменить военное положение, провести выборы, и даже по украинскому законодательству эти изменения должны быть разнесены во времени. Если состоятся выборы, будут ли голоса за то, чтобы внести эти изменения в Конституцию", – отметил в комментарии РБК-Украина исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

Кроме того, важна позиция Европы. Хотя, по данным Financial Times и других изданий, европейцев не привлекали к разработке плана, они будут играть важную роль в отношении экономической части возможных соглашений.

"Например, если Европа отказывается размораживать российские активы, тем более на тех условиях, которые там прописаны, то экономический интерес Дональда Трампа падает. В Европе заморожено российских активов примерно 250-270 миллиардов из 300, а в Соединенных Штатах – только 5. И как Трамп будет распоряжаться деньгами, к которым он не может дотянуться и не имеет никакого отношения – это тоже большой вопрос", – подчеркнул Леонов.

В Евросоюзе уже выразили свое недовольство. По информации The Wall Street Journal, лидеры ЕС в частных беседах называют план Трампа "капитуляцией Украины" и будут пытаться использовать связи в Белом доме, чтобы отговорить президента США от этого предложения. Европа также надеется подготовить план в течение нескольких дней, который должен содержать более выгодные для Киева условия.

Однако по итогам разговора с европейскими лидерами Зеленский сообщил о работе именно над документом, который подготовила американская сторона.

"Тесно координируемся, чтобы принципиальные позиции были учтены. Скоординировали следующие шаги и договорились, что команды на соответствующих уровнях будут работать вместе", – сообщил Зеленский.

Давление США

Команда Трампа настаивает, чтобы договоренности были достигнуты в кратчайшие сроки. По данным CNN, Трамп хочет, чтобы Украина и Россия заключили мирное соглашение до конца года. Как заявил источник Reuters, по настоянию Белого дома, Украина должна подписать рамочное соглашение до следующего четверга. В противном случае США пригрозили прекратить поставки оружия и обмен разведданными.

В комментарии РБК-Украина высокопоставленный чиновник из США разъяснил эту позицию: "Если вы наблюдали за президентом Трампом, вы должны чувствовать, что когда речь идет об агрессивном таймлайне – это жесткие сроки на его условиях. Это означает прямо сейчас, это означает как можно скорее", –пояснил он.

США действительно имеют возможность использовать военные рычаги давления на Украину. Сейчас ключевой помощью, которую Киев получает от Вашингтона, являются разведданные, отметил в комментарии РБК-Украина старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляный.

"Если же говорить о программе PURL (закупки американского оружия за средства Европы - ред.), теоретически они действительно могут приостановить программу, однако от этого больше всего пострадают американские производители оружия, американская экономика и лично рейтинг президента Трампа", – пояснил он.