На вулицях Києва з ночі працює 367 снігоприбиральних машин

Автодорівці вночі приступили до обробки доріг та вулиць столиці

Из-за снегопадов с ночи 367 единиц спецтехники и 32 бригады по ручной уборке предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор" работают на улично-дорожной сети, чтобы не допустить осложнений на дорогах столицы и обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В КГГА заверили, что автодоровцы ночью приступили к обработке дорог и улиц столицы. Изначально обработка была проведена на мостах, путепроводах, спусках и подъемах, а также магистральных улицах и улицах, по которым курсирует общественный транспорт.

Для обработки и очистки от снега тротуаров и остановок общественного транспорта, которые обслуживают предприятия корпорации "Киевавтодор", задействованы тракторы со специальным снегоочистительным оборудованием, новейшая техника европейского производства Bucher и 32 бригады по ручной уборки, сообщили в пресс-службе.

Утром дорожники продолжают работу в усиленном режиме, в частности продолжаются работы по очистке от снега улиц местного значения и подходов к подходов к пешеходным переходам.

Специалисты коммунальной корпорации "Киевавтодор" внимательно следят за ситуацией на улично-дорожной сети и принимают все меры, чтобы обеспечить для водителей и пешеходов на безопасные условия передвижения по столице.

Напомним, утром 6 февраля в Киеве ожидаются сложные отложения изморози и гололеда (І уровень опасности, желтый).