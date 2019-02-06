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У Києві сьогодні сніг та ожеледиця

Новини » Суспільство    06.02.2019 - 09:19
У Києві сьогодні сніг та ожеледиця
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Крім того, очікуються складні відкладення паморозі та ожеледі

У Києві сьогодні вдень, 6 лютого, очікується місцями невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця, складні відкладення паморозі та ожеледі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними Українського гідрометцентру, у середу в столиці буде хмарно, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вдень 0-2º тепла.

Нагадаємо, зранку 6 лютого у Києві очікуються складні відкладення паморозі та ожеледі (І рівень небезпечності, жовтий). 

За повідомленням Укргідрометцентру, 6 лютого в країні, крім півдня, місцями невеликий мокрий сніг, у північних областях помірний мокрий сніг. У більшості центральних, південних та східних областей туман. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледь. Температура повітря протягом доби 0-5°С тепла, в Карпатах близько 0°С.

РБК-Україна з посиланням, зранку 6 лютого, проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Стан покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокрий, у Київській, Сумській та Чернігівській областях місцями засніжений. 

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