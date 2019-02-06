Синоптики попередили про ускладнення погодних умов в Києві

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У Києві зранку оголошено перший рівень небезпечності

Зранку 6 лютого у Києві очікуються складні відкладення паморозі та ожеледі (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначається, ускладнення погодніх умов очікується у найближчу годину.

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, водіїв просять дотримуватись таких порад:

дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Нагадаємо, у Києві 6 лютого очікується вночі помірний, вдень місцями невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Сьогодні у столиці буде хмарно, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

Раніше синоптики попередили, що до України повертаються морози. Зокрема, на сході країни нічна температура знизиться до -11. Крім того, 6 лютого, на півночі та заході очікується мокрий сніг. Похолодання триватиме до кінця тижня, а за попередніми прогнозами, з 10-го лютого до України прийде чергове потепління.