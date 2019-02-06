ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики попередили про ускладнення погодних умов в Києві

Новини » Суспільство    06.02.2019 - 08:14
Синоптики попередили про ускладнення погодних умов в Києві
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Києві зранку оголошено перший рівень небезпечності

Зранку 6 лютого у Києві очікуються складні відкладення паморозі та ожеледі (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА)

Як зазначається, ускладнення погодніх умов очікується у найближчу годину.

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, водіїв просять дотримуватись таких порад: 

  • дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;
  • при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
  • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
  • в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Нагадаємо, у Києві 6 лютого очікується вночі помірний, вдень місцями невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Сьогодні у столиці буде хмарно, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

Раніше синоптики попередили, що до України повертаються морози. Зокрема, на сході країни нічна температура знизиться до -11. Крім того, 6 лютого, на півночі та заході очікується мокрий сніг. Похолодання триватиме до кінця тижня, а за попередніми прогнозами, з 10-го лютого до України прийде чергове потепління.

Негода в Німеччині: в аеропорту Мюнхена скасували 140 рейсів Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +13
Новини України КиївГідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся